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Balıkesir'de otomobil denize düştü

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 21:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 22:00
Balıkesir'de otomobil denize düştü

'ndan denize düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Büyükbaş hayvan denetimi için şehir dışından gelen firma yetkililerinin içinde bulunduğu otomobil, Çelebi 'ndan denize düştü. Bu sırada araçta bulunan 4 kişiden 3'ü liman çalışanları tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Liman çalışanlarının kurtardığı bu kişilerin Mustafa Karakaya (37), Ahmet Şimşek (28) ve Mustafa Gürbüz (60) olduğu belirlendi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen kayıp kişinin bulunması için Bandırma İtfaiyesi ve Çelebi Bandırma Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda limana ait iki römorkör de deniz yüzeyinde arama yapıyor.

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Balıkesir'de otomobil denize düştü
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