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19 yaşında iki çocuk annesi kızını boğarak öldürdü

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 19:11

Kızını öldüren baba polise “Kızımı öldürdüm gelin beni alın” ihbarında bulundu

'nın Adapazarı ilçesinde 19 yaşındaki iki çocuk annesi kızı Ümmügül Melek'i boğarak öldüren baba, polise kendini ihbar ederek "Kızımı öldürdüm gelin beni alın" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evli ve iki çocuk annesi olan 19 yaşındaki Ümmügül Melek, eşinin cezaevine girmesinin ardından çocuklarını da bırakarak uzun bir süre kayıplara karıştı. Babası İsmail S. ise kızının bulunması için polise başvurdu. Uzun süredir kızının bırakıp gittiği çocuklarının yanına dönmesi için çaba harcayan baba İsmail S., dün akşam saatlerinde evine gelen kızıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte baba İsmail S. öz kızını boğarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan baba İsmail S., "Kızımı öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince Ümmügül Melek'in cansız bedeni evde bulundu.
Öte yandan, ekiplerce gözaltına alınan İsmail S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Verdiği ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen İsmail S., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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19 yaşında iki çocuk annesi kızını boğarak öldürdü
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