46 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı

ABD
'nin Louisiana eyaletinin başkenti Baton Rouge'da, 1971'de 19 yaşındayken bir hemşireyi silah zoruyla kaçırma ve tecavüz etme suçlamalarıyla tutuklanan ve 1974'te ömür boyu hapse mahkûm edilen Wilbert Jones
, suçsuz olmasının anlaşılması üzerine 46 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.
DELİL HASIR ALTI EDİLDİ
Salı günü görülen mahkemede, 65 yaşındaki tutukluyu temiz çıkaracak delillerin yetkililer tarafından yıllardan beri saklandığını kaydeden bölge hâkimi, Jones'un 2 bin dolar kefaretle serbest bırakılmasına hüküm verdi. Onlarca yılını suçsuz yere geçirdiği hapishaneden salıverilen Jones'u, kapıda yakın akrabaları ve sevenleri karşıladı. "45 yıl 10 aydan sonra özgürlük. Aklımdan bu geçiyor" ifadeleriyle yaşadıklarını özetleyen Jones, suçsuzluğunun kanıtlanmasında büyük rol oynayan Innocence Project New Orleans isimli kuruluşa teşekkür etti. Yanlış mahkûmiyete dair soruları "Affedildim ve affediyorum" ifadeleriyle yanıtlayan Jones, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Tanrı'ya bu fırsat için şükrediyorum" dedi.
Dosya hatalarla dolu
Davanın sadece hemşirenin ifadesine dayalı olduğunu kaydeden avukatlar, hemşirenin tasvirinin başka bir suçluyla eşleştiğini açıkladı. Tecavüzden 27 gün sonra, şehirdeki bir başka hastanede tecavüz ve zorla alıkoyma suçlarının işlendiğini ve sabıkalının hemşirenin tarifine uyduğu ortaya çıktı.