Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Ereğli'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Ereğli'de ları: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.11.2017 07:56 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 07:57
Ereğli'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iki ayrı sında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alaattin Yavaş'ın kullandığı 67 TD 770 plakalı hafif ticari araç, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Demir'e (63) çarptı.

yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

- Tıra çarptı

Ersoy Şahinler idaresindeki 67LP 230 plakalı otomobil, Kışla Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 67 LG 362 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ereğli'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN