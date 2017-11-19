Kamyonetten attığı izmarit, ev eşyalarını yaktı

Olay, dün akşam saatlerinde Andırın- Kahramanmaraş karayolunun 30'uncu kilometresindeki Başkonuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Lütfi Yılmaz, ev eşyası yüklü 80 LN 804 plakalı kamyonetiyle giderken içtiği sigaranın izmaritini dışarı attı. Ancak izmarit rüzgarın etkisiyle kamyonetteki eşyaların arasına düştü. Bir süre sonra kamyonetin arkasından dumanların yükseldiğini gören Yılmaz, aracını kenara çekip itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangında eşyaların tamamı yandı.