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Kamyonetten attığı , ev eşyalarını yaktı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 14:32
Kamyonetten attığı izmarit, ev eşyalarını yaktı

'ın Andırın İlçesi'nde kamyonetiyle ev eşyası taşıyan 'ın araçtan attığı sigara i arkadaki ev eşyalarının arasına düşerek eşyaların yanmasına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Andırın- karayolunun 30'uncu kilometresindeki Başkonuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre , ev eşyası yüklü 80 LN 804 plakalı kamyonetiyle giderken içtiği sigaranın ini dışarı attı. Ancak izmarit rüzgarın etkisiyle kamyonetteki eşyaların arasına düştü. Bir süre sonra kamyonetin arkasından dumanların yükseldiğini gören Yılmaz, aracını kenara çekip itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangında eşyaların tamamı yandı.

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Kamyonetten attığı izmarit, ev eşyalarını yaktı
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