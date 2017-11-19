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Öldürdükleri kadını bayıldı sanıp koklatıp ayıltmaya çalışmışlar

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 14:01 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 14:03
Öldürdükleri kadını bayıldı sanıp soğan koklatıp ayıltmaya çalışmışlar

'da öldürdükleri kadının bayıldığını sanan sanıkların alıp, ayıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Kestel ilçesi Aktaş Tepe mevkiinde geçen Haziran ayında meydana gelen olayda, bacağından tabancayla vurulan ve hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dilek Bozal'ın ölümüyle ilgili sanıklar Muhammet E., Yasin K. ve tutuksuz sanık Resul E. (25) hakkında müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan Oğuz T. hakkında da 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanıklar önümüzdeki günlerde 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"DİLEK'İN VURULDUĞUNU ANLAMADIK"

Muhammed E., verdiği ifadede, "Resul, Yasin'e tabanca satmak istedi. Doldur-boşalt esnasında tabanca ateş aldı. Dilek'in vurulduğunu anlamadık. Baştan bayıldığını sandık. Sonra Yasin ve Resul Dilek'i hastaneye götürdü" dedi.

"SOĞAN KOKLATTIK, ANCAK AYILMADI"

Yasin K.'nın verdiği ifade de ise, "Arka koltukta Muhammed ve Dilek oturuyordu. Muhammed, silaha bakmak istediğini söyleyince Resul, şarjörünü çıkardığı tabancayı Muhammed'e verdi. 3-4 dakika sonra silah sesi duyuldu. Muhammed'in 'Ben ne yaptım?' dediğini duydum. Dilek'in vurulduğunu anlamadık, silah patlayınca, korkudan bayıldığını düşündük. Kokoreççiden alarak, Dilek'e koklattık, ancak ayılmadı. Daha sonra hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.
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Öldürdükleri kadını bayıldı sanıp soğan koklatıp ayıltmaya çalışmışlar
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