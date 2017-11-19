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’da sı: 14 yaralı

Giriş Tarihi: 19.11.2017 08:57 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 09:01
Van’da trafik kazası: 14 yaralı

’da meydana gelen iki ayrı sında 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilk -Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HK 336 plakalı aracın şarampole yuvarlanması sonucu M.İ., S.İ., Ş.Ö., Y.Ş.A., D.Ö. ve H.A. yaralandı.

İkinci kaza ise Tuşba ilçesindeki Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 V 1576, 65 EU 338 ve 33 BHD 75 plakalı araçların çarpışması sonucu M.B., Ş.A., M.E.B., Z.İ., M.D., A.D., Z.Ç. ve N.Ü. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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Van’da trafik kazası: 14 yaralı
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