Zabıta memuruna, mendilci kıza ylaklaşmama cezası!

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, Eyüp Sultan Camii önünde mendil satarak geçimini sağlayan Ç.K. isimli genç kız, satışını engellediği ve kendisine hakaret ederek küçük düşürdüğü gerekçesiyle zabıta memuru H.E. hakkında hukuk mücadelesi başlattı.

"SAÇINI AÇSIN DA YÜZÜNÜ GÖRELİM"



Savcılığa dilekçe veren Ç.K., "Eyüp Sultan Cami önünde mendil satarken yanıma zabıta memuru H.E. geldi. Benden mendil alan kişilere, 'Para vermeyin bunlara. Saçını açsın da yüzünü görelim' diyerek aşağıladı. Bende ona, 'Sen ne biçim adamsın' dedim. Bana bela okuyarak yanımdan uzaklaştı. Sözleri karşısında küçük düşürüldüm hakarete uğradım. Kendisinden şikayetçiyim. Bir daha bana yaklaşmasın" diyerek tedbir alınmasını da istedi.



Savcılık, zabıta memuru H.E. hakkında soruşturma başlattı. Mahkeme, H.E'nin mendilci kıza 2 ay yaklaşmaması için tedbir kararı verdi. Bu kararla, Türkiye'de ilk kez, bir zabıta memuru hakkında mendilci kıza yaklaşmama cezası verilmiş oldu. Zabıta memuru H.E. bu kararı çiğneyip K'ya yaklaşması halinde cezaevine girecek.