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Denizlerde fırtına bekleniyor

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 17:33
Denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan uyarıda; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına beklendiği açıklandı.

Valiliği, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirirken, fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da denizcileri uyardı. Deniz yolunu kullanacak olan vatandaşlara hava durumuna bakmadan hareket etmemeleri gerektiğini belirten yetkililer, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'de 6 ile 10 kuvvetinde 60-100 kilometre/saat fırtına şeklinde esmesi beklendiğini söyledi.

Fırtınanın Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Denizlerde fırtına bekleniyor
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