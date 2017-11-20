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Marmara'da yaşayanlar dikkat! yağışı başladı

Giriş Tarihi: 20.11.2017 13:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 13:33
Marmara'da yaşayanlar dikkat! Kar yağışı başladı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yağışı başladı.

yağışı Kırklareli'nin Kofçaz, Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında etkili oluyor. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Kofçaz, Demirköy ve Dereköy Sınır Kapıları'na ulaşımın sağlandığı güzergahlarda sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerden, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde, İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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Marmara'da yaşayanlar dikkat! Kar yağışı başladı
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