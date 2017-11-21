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Servis minibüsü kaldırımdaki karı kocayı ezdi: 2 ölü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 10:34
Servis minibüsü kaldırımdaki karı kocayı ezdi: 2 ölü

'de kazaya karışan servis minibüsünün kaldırıma çıkarak ezdiği karı koca hayatını kaybetti. Çiftin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 07.00'de Yeni Çamlıca Mahallesi Kargı Sokak ile Aykut Sokak kesişiminde meydana geldi. 06 GVG98 plakalı otomobile hızlı seyrettiği iddia edilen 34 NJ 994 plakalı servis minibüsü çarptı.

KALDIRIMDA YÜRÜYORLARDI

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan işçi servisi kaldırımdaki karı kocayı ezdi. Minibüs bir ağaca çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gülseren Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; durumu ağır olan Saffet Ünal ise hastaneye kaldırıldı. Saffet Ünal da hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan hemen sonra yaşananlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

HASTANEYE GİDİYORLARDI

Acı haberi alan çiftin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Karı kocanın 3 çocukları olduğu ve hastaneye gittikleri öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından Gülseren Ünal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüleri de Salih Sevgican Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Servis minibüsü kaldırımdaki karı kocayı ezdi: 2 ölü
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