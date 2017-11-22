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Giriş Tarihi: 22.11.2017 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 10:42
Bitlis’te kar yağışı

’te iki gündür aralıklarla devam eden yağmur, yerini na bıraktı.

Sağanak ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü şehirde, etkili olan kar ise kent merkezini beyaza bürüdü. Özellikle Rahva mevkiinde etkisini artıran karın fırtınaya dönüşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceğini ve nın da yerini sağanak yağışa bırakacağı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, kar yağışının başladığı bugünlerde sürücülere hem kışlık lastik hem de zincir konusunda uyarılarda bulundu.
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Bitlis’te kar yağışı
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