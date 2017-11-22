Sezonun en büyüğü olmaya aday, tam 262 kilo

İlçe kırsallarında çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen yaban domuzlarıyla mücadele sürüyor. Bu kapsamda Bozüyük ilçesinde de yaban domuzu avcılığı bütün hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda kendilerine 'Diriliş Tim' ismini veren domuz avcıları, Çaydere Köyü Türbin mesire alanı yakınlarında avlanmaya çıktı.

Yürüyüş ve bek avı olarak değerlendirilen avlanmanın sonunda toplam biri büyük 5 adet yaban domuzu vuruldu. Vurulan büyük domuzun sezonun en büyük domuzu olabileceğini düşünen Diriliş Tim avcıları yanlarında getirdikleri baskül ile yaban domuzunu tartmayı başardılar. Toplam 262 kilo gelen yaban domuzunun bu sezon avlanan en büyük yaban domuzu olduğunu iddia ettiler.

AVCILAR ARASINDA REKABET BAŞLADI

Diriliş Tim Avcıları, "Avcılar arasında büyük bir rekabet başladı. Bozüyük Diriliş Tim Avcıları olarak biz avladığımız bu yaban domuzu ile rekabete son noktayı koyduğumuzu düşünüyoruz. Son dönemde çiftçilerimizin korkulu rüyası olan yaban domuzlarını avlamak her birimiz için rekabete dayalı büyük bir görev haline geldi. Biz de bir elimize tüfeğimizi, bir elimize baskülümüzü aldık ve yola çıktık. Türbin mesire alanı yakınlarında vurduğumuz yaban domuzu tam 262 kilo geldi. Domuzu gördüğümüz anda 'bu rekabet burada bitmiştir' diye düşündük" dediler.

DOMUZLA HATIRA FOTOĞRAFI

Avcılar, tartma işleminin ardından toplu olarak domuzun yanında hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmediler.