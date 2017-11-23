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’ndaki da korku dolu anlar yaşandı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 09:28
Beyoğlu’ndaki yangında korku dolu anlar yaşandı

’nda bir binanın nda çıkan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar çatıya çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı.

, saat 06:30 sıralarında Küçük Akarca Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın nda meydana geldi. İddiaya göre çatı katında daire önünde bulunan çöpler yanmaya başladı. Yoğun duman kısa sürede tüm binayı kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği çatı katına merdivenle çıkarak yangında müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen daire sakinleri çatıya çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle sokakta kısa süreli yaşanan panik sona erdi. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Beyoğlu’ndaki yangında korku dolu anlar yaşandı
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