Beyoğlu’ndaki yangında korku dolu anlar yaşandı

Yangın, saat 06:30 sıralarında Beyoğlu Küçük Akarca Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre çatı katında daire önünde bulunan çöpler yanmaya başladı. Yoğun duman kısa sürede tüm binayı kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği çatı katına merdivenle çıkarak yangında müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen daire sakinleri çatıya çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle sokakta kısa süreli yaşanan panik sona erdi. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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