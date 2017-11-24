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11 yaşındaki kız çocuğuna 13 yaşındaki arkadaşı tecavüz etti!

Giriş Tarihi: 24.11.2017 09:38 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 09:49
11 yaşındaki kız çocuğuna 13 yaşındaki arkadaşı tecavüz etti!

’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 11 yaşındaki kız çocuğu, 2.5 aylık hamile çıktı. Savcılığın talimatıyla çocuğa kürtaj yapıldı, korumaya alındı. Küçük kız ifadesinde aynı sınıfta okuyan 13 yaşındaki sınıf arkadaşının kendisine da bulunduğunu anlattı.

Star TV'nin haberine göre, inanılmaz olay 7 Kasımda 'da meydana geldi. Ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle annesi tarafından devlet hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde 11 yaşındaki kızın 2,5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Hastane yönetimi durumu savcılığa bildirdi. Savcılık kararıyla kıza kürtaj yapıldı. Daha sonra küçük kız korumaya alındı.

13 YAŞINDAKİ ARKADAŞI TECAVÜZ ETTİ

Psikolojik destek verilen küçük kız, pedagoglar eşliğinde alınan ifadesinde aynı sınıfta okuyan 13 yaşındaki sınıf arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Kız ifadesinde sınıf arkadaşının 'Sana kuş göstereceğim' diyerek evlerinin arkasında bulunan metruk bir binaya götürüp orada da bulunduğunu anlattı.

Küçük kızın ifadesi üzerine 13 yaşındaki erkek çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan erkek çocuk ise suçlamaları reddetti. Erkek çocuğun ailesi de, küçük kızın başkaları tarafından istismar edildiğini iddia edip, 3 tanığı savcılığa götürdü. Bunun üzerine erkek çocuk, adli kontrol şartıyla bırakıldı. Savcılık küçük kızın babasının birçok suçtan dolayı kaydının olduğunu belirterek, ailenin dört çocuğuyla ilgili koruma kararı aldırdı. Dört kardeş Afyon'daki Çocuk Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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11 yaşındaki kız çocuğuna 13 yaşındaki arkadaşı tecavüz etti!
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