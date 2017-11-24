AK Partili gençlerden şehit öğretmenin ailesine ziyaret

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman başkanlığındaki heyet, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'de yaşayan ailesine 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle ziyaret etti.

"ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDAYIZ"

Kocaeli İl Gençlik Kolları olarak her zaman şehit ailesinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Kahraman, "Şehit ailemize sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden şehit babası Hamit Yılmaz, en kısa zamanda AK Parti Kocaeli İl başkanlığını da ziyaret edeceğini ifade etti.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİLER

Başkan Kahraman, şehidin ailesine, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hatırasını yaşatmak adına Dilovası ilçesinde oluşturdukları hatıra ormanının fotoğraflarının yer aldığı çerçeveyi, şehidimizin hainlere karşı dik duruşunu simgeleyen Elif tablosunu, Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve pişmaniye takdim etti. Kahraman ve beraberindekiler, Gümüşhane Torul ilçesi Demirkapı köyünde bulunan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti.