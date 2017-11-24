Azimli hırsız: Anahtar kopyaladı, 2 gün takip etti

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Kadıköy Bostancı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 bin lira değerindeki motosikletin sahibi Aydın Çelik, akşam saatlerinde evinin önüne gelip motosikletini park etti. Sabah saatlerine işe gitmek için evden çıkan Çelik, motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Çalındığını düşünen sahibi çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonucunda motosikletin çalındığını gören sahibi polis merkezine giderek şikayette bulundu. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BRANDA İLE ÖRTÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, motosikleti plakası, marka ve modeli belli olan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak takip etti. Yaklaşık 8 gün boyunca süren takip sonucunda motosikletin Sarıyer Armutlu'da bir eve götürüldüğünü tespit etti. Eve yapılan baskında S.E., F.K. ve E.K. gözaltına alındı. Bahçeye giren dedektifler branda ile örtülerek saklanmış motosikleti ele geçirdi. Motosiklet sahibine teslim edildi.

YAKIT DEPOSUNUN KİLİDİNİN KALIBINI ALMIŞLAR

Şubeye götürülen şüpheliler, motosikletin yakıt deposunun kilidinin kalıbını alarak anahtar yaptırdıkları, ardından 2 gün boyunca takip ederek motosikleti anahtarla çalıştırıp çaldıklarını söyledi. Saklamak için akrabalarının evine götürdüklerini söyleyen şüphelilerin motosikleti uzun bir süre beklettikten sonra parçalayacakları öğrenildi. Şubedeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.