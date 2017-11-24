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Kimlik numarası başını yaktı!

Giriş Tarihi: 24.11.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 12:30
Kimlik numarası başını yaktı!

(18) adlı vatandaşın başına ilginç T.C. kimlik numarasından dolayı gelmeyen kalmadı. Genç adam birbirinden farklı kayıtlarda, 'emekli', 'Kıbrıs gazisi' ve 'dolandırıcı' olarak görünüyor ve hakkında açılmış pek çok dava nedeniyle hayatı mahkemelerde geçiyor.

18 yaşındaki 'in T.C kimlik numarası on tane 1, bir tane de 0 rakamından oluşturuyor. '11111111110' kimlik numarasından dolayı Türkiye'nin pek çok bölgesinde açılmış davalar bulunduğu belirtiliyor.

GÖZALTINA BİLE ALINDI

Star TV'nin haberine göre Abdülselam Deniz'in Antalya ve İzmir gibi turistlik yerlerde evleri görünürken, farklı yerlerde de arsaları bulunduğu görünüyor. Terör örgütüne yardım eden bir derneğin başkanı olarak da göründüğü iddia edilen Abdülselam Deniz, bu sebepten dolayı gözaltına alındığını ifade ediyor.

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Kimlik numarası başını yaktı!
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