Kimlik numarası başını yaktı!

18 yaşındaki Abdülselam Deniz'in T.C kimlik numarası on tane 1, bir tane de 0 rakamından oluşturuyor. '11111111110' kimlik numarasından dolayı Türkiye'nin pek çok bölgesinde açılmış davalar bulunduğu belirtiliyor.

GÖZALTINA BİLE ALINDI

Star TV'nin haberine göre Abdülselam Deniz'in Antalya ve İzmir gibi turistlik yerlerde evleri görünürken, farklı yerlerde de arsaları bulunduğu görünüyor. Terör örgütüne yardım eden bir derneğin başkanı olarak da göründüğü iddia edilen Abdülselam Deniz, bu sebepten dolayı gözaltına alındığını ifade ediyor.