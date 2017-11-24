Okul servisinde unutulan Alperen "hipetermi"den ölmüş

Çiğli ilçesinde anaokulu servisinde unutulan Sakin'in ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu, 9 Kasım'da Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına konuldu.

Raporda, kafanın sağ bölümünün deri altında kanama olduğu, beyin dokusunun hafif ödemli, kafa kemikleri ve iskeletin sağlam olduğu belirtildi.

Alperin'in, sırtında ve bacak arkasında ölüme bağlı morluklar, sağ diz kapağı ve sol bacağın ön yüzünde ekimoz (çürükler) tespit edildiği, dudakların açık kalan kısmında kuruluk saptandığı, akciğerinin hafif ödemli görünümde ve midesinin ise boş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Ateşli silah, kesici delici alet yarası, elle iple boğma izine rastlanmadığı belirtilen raporda, çocuk istismarı ile ilgili bulgu olmadığı ifadesine yer verildi.

Raporda, çocuğun ölümünde etkili olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadığı, tetkik edilebilen hastalıklar yönünden ölümüne etki edebilecek veya kolaylaştıracak mevcut başkaca bir hastalık bulgusu tespit edilmediği, ölümün "yüksek sıcaklıkta kapalı ortamda kalmasına bağlı hipetermi (vücut ısısının aşırı yükselmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu" bildirildi.

SERVİSTE ÖLDÜĞÜNÜ SAKLAMIŞLAR

Alperen'in kaldırıldığı hastane tarafından hazırlanan ve dava dosyasına giren adli raporu ise çocuğun hastaneye "öğle uykusuna yattığı ve 16.30'da uyanmadığı" iddiasıyla getirildiğini ortaya koydu.

Raporda 15 Ağustos'ta 17.20'de hastaneye getirilen çocuğun bilinci kapalı olduğu, solunum ve nabzının olmadığı ve ölü katılığının gelişmeye başladığı belirtilerek çocuğun duran kalbini çalıştırmak için 50 dakika kalp masajı (Kardiyopulmoner resusitasyon) uygulandığı ve yanıt alınamadığı kaydedildi.

OLAY

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören'in 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan D.K. ile okul müdürü B.G'nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici A.G'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, A.S'nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.