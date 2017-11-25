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Geçen yıl olan İngiliz kadın, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 17:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 17:54
Geçen yıl Müslüman olan İngiliz kadın, son yolculuğuna uğurlandı

'nın Köyceğiz ilçesinde, bir süre önce olarak Ayşe ismini alan İngiliz uyruklu , bağırsak kanserinden öldü. Bonser, İslami usullere göre kentte toprağa verildi.

İngiltere'den 12 yıl önce Köyceğiz'e tatile gelen 76 yaşındaki , çok etkilendiği ilçeye 2008'de yerleşti. Bonser, geçen yıl olarak Ayşe ismini aldı. İlçede hayvanseverliğiyle tanınan Bonser, bir süre önce bağırsak kanserine yakalandı. Son 1 aydır hastanede tedavi gören Bonser, öldü. Bonser için Toparlar Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlende kılınan cenaze namazını ardından Bonser, Toparlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, "Bonser, derneğimizin üyesi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Yardımseverdi, gönüllü olarak çalışmalarımıza ve etkinliklerimize katılırdı. 2008 yılında Köyceğiz'den ev alarak buraya yerleşmişti. Daha sonra da Müslümanlığı seçerek Ayşe ismini almıştı. İngiltere'de yaşayan 2 kızı var. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi

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Geçen yıl Müslüman olan İngiliz kadın, son yolculuğuna uğurlandı
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