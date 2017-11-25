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Kamyon emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 13:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 13:25
Kamyon emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

'nın Erenler ilçesinde, kamyonun emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Otoyolu'nun Erenler mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 33 yaşındaki idaresindeki 33 VL 7786 plakalı kamyon emniyet şeridinde park halinde olan 21 SA 333 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kamyon çarpışmanın etkisiyle TIR'ın dorsesine girerek parçalandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi kamyon sürücüsü Mevlüt Bodur ve aynı araçta bulunan 'ın öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekibi araçta sıkışan 2 kişinin cenazelerini çıkardı. 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyon emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
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