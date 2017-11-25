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"" Erdoğan toprağa verildi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 15:14
Turkstunt Erdoğan toprağa verildi

Kartal'daki trafik kazasında hayatını kaybeden, motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan, sürüş eğitmeni "Turkstant" lakaplı (37), son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan için Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Erdoğan'ın eşi Hatice, çocukları Arda ve Doğanay, babası Adem ve yakınları katıldı. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Erdoğan'ın motosiklet tutkunu arkadaşları da kazanın olduğu yerden konvoy yaparak cemevine geldi.

Motosikletçiler, trafikte kendilerine saygı gösterilmediğini belirterek, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.

Erdoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla Aydınlı Mezarlığı'na defnedildi.

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"Turkstunt" Erdoğan toprağa verildi
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