"Turkstunt" Erdoğan toprağa verildi

Erdoğan için Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Erdoğan'ın eşi Hatice, çocukları Arda ve Doğanay, babası Adem ve yakınları katıldı. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Erdoğan'ın motosiklet tutkunu arkadaşları da kazanın olduğu yerden konvoy yaparak cemevine geldi.

Motosikletçiler, trafikte kendilerine saygı gösterilmediğini belirterek, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.

Erdoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla Aydınlı Mezarlığı'na defnedildi.