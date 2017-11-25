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genç kız muradına erdi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 23:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 23:29
Zihinsel engelli genç kız muradına erdi

'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Bedensel Engelliler Derneğince (BABED), 'un hayalini gerçekleştirmek için yapılan temsili düğün renkli görüntülere sahne oldu.

Bandırma Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün, gelin alıcı ile başladı. Gelinliğiyle salona gelen Aylin, orkestra eşliğinde ilk dansı babası Ferhat Yavuz ile yaptı. Daha sonra davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayan Aylin'in nikahını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza kıydı.

Mirza, burada yaptığı konuşmada, Aylin'in Bandırma'nın en güzel gelini olduğunu belirterek, "Bu mutluluğu bütün Bandırmalılarla birlikte yaşayalım istedik. Bandırma'da hiçbir şey için engel yok." dedi.

Geceye, İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, BABED Başkanı Erdal Dumrul ile çok sayıda davetli katıldı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Temsili düğünün ardından ile babası Ferhat Yavuz dernek binasına geçti. Baba Yavuz, "Engelli kızımızın mürüvvetini görebilmek için kendi isteğiyle, bize yoldaşlık eden BABED yöneticileri Erdal Bey ile Songül Hanım'ın öncülük yapmasıyla bu yola çıktık. Çok mutluyuz. Evladımızın bir isteğini yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

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Zihinsel engelli genç kız muradına erdi
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