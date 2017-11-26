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yolunda feci

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 06:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 06:30
Basın Ekspres yolunda feci kaza

yolunda yola dökülen çamur nedeniyle zincirleme trafik sı meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı

, 05.00 sıralarında yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çamur dökülmesinden dolayı yol kayganlaşmaya başladı. Kayganlaşan yolda gelen araçlar birbirine çarpmaya başladı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası yeni bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırılmaya başlandı. Araç kaldırma ve yol çalışması sürüyor.

Öte yandan bir polis aracının da karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Basın Ekspres yolunda feci kaza
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