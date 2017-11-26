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Koyunlar telef oldu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 20:51
Koyunlar telef oldu

'ın Koçarlı ilçesinde, 25 koyunun zehirli yedirilerek telef edildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, çobanlık yapan Aşkın Karayiğit, koyunlarını otlatmak için Büyükdere Mahallesi yakınındaki ovaya gitti. Bir süre sonra koyunların rahatsızlandığını fark eden Karayiğit, sürüyü tarladan çıkardı.

25 KOYUN TELEF OLDU

Aşkın Karayiğit, 65 koyundan 25'inin telef olması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Karayiğit tarafından tarladan alınan ve zehirli oldukları iddia edilen ler, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alındı.

ZEHİRLİ İNCİR Mİ?

Yaklaşık 5 ay önce de koyunlarını otlattığı bölgede zehirli incirler bulduğunu öne süren Aşkın Karayiğit, Çiftçi Malları Koruma bekçileriyle incirleri topladıklarını ifade etti.

Dağda hasat zamanı olmasından dolayı koyunlarını ovada otlattığını ifade eden Karayiğit, "20 yıldır çobanlık yapıyorum, böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Bazen koyun otlatmaya çocuklarımız da gidiyor. Bu incirleri çocuklarımız da yiyebilirdi. Bu yapılan insanlık dışı bir şey. Bunu yapan insan olamaz. Zehirli incirler tahlile gönderildi. Sorumluların bulunarak bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

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