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Otoyolu'nda zincirleme sı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 26.11.2017 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 08:16
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

otoyolu bağlantısında meydana gelen zincirleme sında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinde seyreden araçlar, dökülen hafriyat nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

4'ü tır olmak üzere 9 aracın karıştığı da, 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Hasarlı araçları yoldan kaldırmak ve trafiğe normal akışına döndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Kazaya karışan tırlar yoldan vinç yardımıyla kaldırılıyor.

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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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