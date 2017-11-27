Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda B.K'nın kullandığı 54 BK 135 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Beşköprü mevkisinde yan yola girerek benzin istasyonuna yakın bir noktada durdu.

Hızla araçtan inen B.K. ve yanındaki arkadaşı K.Y. ile diğer otomobildeki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K. ve K.Y. silahla vurularak yaralandı.

Yaralı iki kişi, çevredekilerin yardımıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.