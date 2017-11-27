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'da : 2 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 06:45
Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

'nın Serdivan ilçesinde çıkan da 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda B.K'nın kullandığı 54 BK 135 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Beşköprü mevkisinde yan yola girerek benzin istasyonuna yakın bir noktada durdu.

Hızla araçtan inen B.K. ve yanındaki arkadaşı K.Y. ile diğer otomobildeki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K. ve K.Y. silahla vurularak yaralandı.

Yaralı iki kişi, çevredekilerin yardımıyla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
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