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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yangın paniği
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
'nde
yangın
paniği
Giriş Tarihi: 27.11.2017
13:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2017
13:37
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
'nde bir araç yanıyor. İtfaiye ekipleri
yangın
a müdahale ediyor.
AYRINTILAR GELİYOR..
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yangın paniği
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