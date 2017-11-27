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'nde paniği

Giriş Tarihi: 27.11.2017 13:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 13:37
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yangın paniği

'nde bir araç yanıyor. İtfaiye ekipleri a müdahale ediyor.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yangın paniği
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