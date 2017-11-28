Askeri araç kaza yaptı: 15 asker yaralı

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Tekir Yaylası yolunda havanın yağışlı yolun kaygan olması sonucu askeri personeli taşıyan midibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü. Kazada 1'i astsubay, 1'i uzman çavuş 13'ü er olmak üzere 15 asker yaralandı.



AYNI ANDA BİR KAZA DAHA...

Bu arada, kaza yerinde duran bir otomobile de arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.