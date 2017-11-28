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Avcılar'daki yı kayınbiraderler gerçekleştirmiş

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 10:52
Avcılar'daki silahlı saldırıyı kayınbiraderler gerçekleştirmiş

Avcılar karayolunda iddiaya göre kız kardeşleri ile boşanma sürecinde olan eniştelerini yolda sıkıştıran şahıslar, silahla eniştelerini yaraladı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 09.00 sıralarında Avcılar mevkinde Yenibosna istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşleriyle boşanma sürecinde oldukları eniştelerini trafikte araçla sıkıştıran şahıslar kavgaya başladı. Kavga kısa sürede büyüdü ve şahıslar eniştelerine silah çekti. Eniştelerine çektikleri silahla vuran şahıslar, daha sonra E-5'ten kaçtı. Yaralı şahıs ise birkaç yüz metre kaçtıktan sonra olay aracıyla bir kargoya firmasına ait kamyonete çarpıp durdu. Lüks aracından inen şahıs yaralı halde bariyerlerde atlayarak yan yolda bir aracı durdurdu. Şahıs, kendi imkanları ile devlet hastanesine gitti.

SİLAHLA SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar silah çektiği görülüyor. Saldırgan şahıslar ise gri renkli bir araba ile olay yerinden kaçtığı da görülüyor.

YARALI ADAMIN BARİYERLERDE ATLAMASI KAMERADA

Olayın birkaç yüz metre ilerisinde şahsın bariyerlerden atlayarak kaçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Lüks bir araçla yolun kenarında duran şahsın, bariyerlerden atlayarak kaçma ve arabaları durdurmaya çalışması görülüyor.
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Avcılar'daki silahlı saldırıyı kayınbiraderler gerçekleştirmiş
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