Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Erhan Karaaslan (38) idaresindeki 26 GA 807 plakalı otomobil, Çay-Bolvadin karayolunun 5. kilometresinde Mehmet Can Demir'in kullandığı 16 NAG 67 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Erhan Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Mehmet Can Demir ile araçlarda bulunan Mücella ve Bilal Ahmet Demir, Emine, Yaşar ve Abdurrahman Yılmaz, Nurşen Çıdacı ve 1 yaşındaki Zeyd Kadir Çıdacı ise yaralandı.

Yaralılar, Çay ve Bolvadin ilçeleri ile Afyonkarahisar kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.