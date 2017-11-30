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'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Giriş Tarihi: 30.11.2017 06:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 06:48
Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, (38) idaresindeki 26 GA 807 plakalı otomobil, Çay-Bolvadin karayolunun 5. kilometresinde 'in kullandığı 16 NAG 67 plakalı minibüsle çarpıştı.

, otomobil sürücüsü Erhan Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Mehmet Can Demir ile araçlarda bulunan Mücella ve Bilal Ahmet Demir, Emine, Yaşar ve Abdurrahman Yılmaz, Nurşen Çıdacı ve 1 yaşındaki Zeyd Kadir Çıdacı ise yaralandı.

Yaralılar, Çay ve Bolvadin ilçeleri ile kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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