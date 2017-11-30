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Cami ında her şey yandı, Kur’an-ı Kerim yanmadı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 16:37
Cami yangınında her şey yandı, Kur’an-ı Kerim yanmadı

'nun Korgan ilçesinde, ahşap camide çıkan da her şey kül olurken, sadece Kur’an-ı Kerim yanmadı.

Korgan'ın Yenipınar Mahallesi'ndeki Bük Cami'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm camiyi sarması üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle 70 yıllık cami kullanılamaz hale gelirken, minaresi de hasar gördü. Elektrik kontağından çıktığını tahmin edilen yangında ilginç bir olay yaşandı.

Bir saat boyunca yanan camide her şey kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim sayfaları yanmadı. Kenarlarından yanan ancak ayet sayfaları yanmayan Kur'an-ı Kerim'i gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Cami yangınında her şey yandı, Kur’an-ı Kerim yanmadı
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