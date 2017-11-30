Cami yangınında her şey yandı, Kur’an-ı Kerim yanmadı

Korgan'ın Yenipınar Mahallesi'ndeki Bük Cami'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm camiyi sarması üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle 70 yıllık cami kullanılamaz hale gelirken, minaresi de hasar gördü. Elektrik kontağından çıktığını tahmin edilen yangında ilginç bir olay yaşandı.

Bir saat boyunca yanan camide her şey kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim sayfaları yanmadı. Kenarlarından yanan ancak ayet sayfaları yanmayan Kur'an-ı Kerim'i gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.