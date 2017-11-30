Otobüs şarampole yuvarlandı!

Giriş Tarihi: 30.11.2017 08:15Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 08:16
Erzurum-Erzincan Karayolu'nun Yollarüstü Mevkii'nde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Erzurum-Erzincan Karayolu'nun Yollarüstü Mevkii'nde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.