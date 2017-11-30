Otobüs şarampole yuvarlandı!

Erzurum-Erzincan Karayolu'nun Yollarüstü Mevkii'nde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

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