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Otobüs şarampole yuvarlandı!

Giriş Tarihi: 30.11.2017 08:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 08:16
Otobüs şarampole yuvarlandı!

- Karayolu'nun Yollarüstü Mevkii'nde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen sında yaralılar olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve ekibi sevk edildi.

- Karayolu'nun Yollarüstü Mevkii'nde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen sında yaralılar olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve ekibi sevk edildi.

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Otobüs şarampole yuvarlandı!
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