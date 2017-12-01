Bartın'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan M.A.M, Ş.M, D.K. ve F. Ü'nün üst aramasında 4 parça halinde 36 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şahısların, uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen F.T. ve H.T'Nin evlerinde yapılan aramada da 10 parça satışa hazır 437 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 68 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T. tutuklandı.