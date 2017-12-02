70 yaşındaki kadının beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, dün Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında bir yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Yolcu olarak bulunan ve 70 yaşında olduğu belirtilen Z.Ş. ve yanındaki R.B.'ni şüpheli hareketleri üzerine polis üst araması yaptı. Yapılan aramada Z..Ş'nin beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi. Polis aynı noktada bir başka yolu otobüsünde de arama yaptı.

ŞAMPUAN KUTUSUNA DA SAKLAMIŞLAR

Yapılan bu aramada ise, Ö.Y.'nin çantasında şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş 164, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Z.Ş., R.B. ve Ö.Y. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.