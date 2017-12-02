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70 yaşındaki kadının beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 12:21 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 12:23
70 yaşındaki kadının beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi

'te polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramda 70 yaşında olduğu belirtilen bir kadının beline sarılı 3 kilo eroin, başka bir yolcunun çantasında ise şampuan kutusu içerisinde 164 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında bir yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Yolcu olarak bulunan ve 70 yaşında olduğu belirtilen Z.Ş. ve yanındaki R.B.'ni şüpheli hareketleri üzerine polis üst araması yaptı. Yapılan aramada Z..Ş'nin beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi. Polis aynı noktada bir başka yolu otobüsünde de arama yaptı.

ŞAMPUAN KUTUSUNA DA SAKLAMIŞLAR

Yapılan bu aramada ise, Ö.Y.'nin çantasında şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş 164, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. ile ilgili gözaltına alınan Z.Ş., R.B. ve Ö.Y. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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70 yaşındaki kadının beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi
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