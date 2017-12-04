Bursa'da kan donduran olay

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'taki evde dün akşam yapılan kına gecesi eğlencesinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün, eşi Güllü Yurtoğlu'nu evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü.

Güllü Yurtoğlu'nun 8 yerinden bıçaklayan cinayet şüphelisi Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz kadın Güllü Yurtoğlu, Mustafakemalpaşa ilçesi Doğanalan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.