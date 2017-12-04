  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Erkek arkadaşı ile tartışan Kırgız kadın balkondan düşerek öldü

Erkek arkadaşı ile tartışan Kırgız kadın balkondan düşerek öldü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 10:17 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 10:43
Erkek arkadaşı ile tartışan Kırgız kadın balkondan düşerek öldü

'da erkek arkadaşı ile tartışıp kendini odaya kilitleyen 27 yaşındaki günlük kiraladıkları evin balkonundan düşünce öldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya mahallesinde meydana geldi. asıllı, 1 çocuk annesi , dün akşam erkek arkadaşı M.I. ile bir bara giderek konseri izledi. Aşırı alkol aldıkları iddia edilen çift arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Bardan çıkan çift arasındaki tartışma eve dönerken yol boyunca sürdü. Eve girişlerinde şiddetlenen tartışmadan rahatsız olanlar durumu polise bildirdi. sevk edilen polisler, yüksek sesle tartışmayı sürdüren çiftin günlük kiraladıkları eve çıktı. M.I. polise kapıyı açtığı sırada Gulnarhan Raiymbekova odaya girerek kapıyı içerden kilitledi. Raiymbekova, polisler ve erkek arkadaşının tüm çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine polisler kapıyı kırarak odaya girdi. Polisler odayı boş halde bulurken, Raiymbekova'nın 3'üncü kat balkonundan zemine düşerek öldüğü belirlendi. Kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği araştırılan Raiymbekova'nın erkek arkadaşı M.I. sinir krizleri geçirdi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Raiymbekova'nın düşme anı çevredeki güvenlik kamerası ile kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeyi Kurumu morguna kaldırttı. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erkek arkadaşı ile tartışan Kırgız kadın balkondan düşerek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN