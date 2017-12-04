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'da 5 bin polisle asayiş operasyonu

Giriş Tarihi: 4.12.2017 22:12 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 22:23
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş operasyonu

'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Şehir genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor..
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İstanbul'da 5 bin polisle asayiş operasyonu
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