İstanbul'da beklenen oluyor! Bakın kar hangi gün geliyor...

Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ülke genelinde kendisini hissettirecek ve hava sıcaklıklarının 8-16 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





İSTANBUL'DA KRİTİK GÜN ÇARŞAMBA

Önümüzdeki hafta içinde ise özellikle çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı ülkemizin, pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur beklendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği, Ankara'da pazartesi akşam saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın Salı akşamı soğumayla birlikte karla karışık yağmura döneceği, çarşamba günü ise aralıklı hafif kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor.

(04.12.2017 Pazartesi) Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

05.12.2017 Salı günü: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, ve İç Anadolu'nun kuzeyinde karlar karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

06.12.2017 Çarşamba günü: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

07.12.2017 Perşembe günü: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Soğuk ve yağışlı sistemin 08.12.2017 Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Ülkemizde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir."