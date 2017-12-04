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'da silahlı kavga: 1 ölü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 06:54 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 06:56
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

'da iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Mekke Caddesi'ndeki bir binanın girişinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ali Yarar (30) av tüfeğiyle vuruldu.

Kalbine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yarar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü
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