Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Mekke Caddesi'ndeki bir binanın girişinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ali Yarar (30) av tüfeğiyle vuruldu.

Kalbine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yarar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.