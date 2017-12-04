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Minibüsten kaçırılan kız bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 22:27 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 22:42
Minibüsten kaçırılan kız bulundu

Bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişilerce kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kız polis tarafından bulundu, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

'de, bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi , polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçırdılar

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir adreste buldu.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Bu arada, üniversitesi öğrencisi genç kız, ailesine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Minibüsten kaçırılan kız bulundu
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