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trafiğe kapatıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 03:06
Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Gece saatlerinde köprü giriş noktalarına gelen (İBB) ekipleri ve trafik polisleri öncelikle bu bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

Köprünün saat 00.00 itibarıyla araç ve yaya geçişlerine kapatılmasının ardından belediyeye bağlı ekipler bakım ve onarıma başladı. Çalışmaların saat 04.30'a kadar sürmesi planlanıyor.

Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30-03.30 saatlerinde deniz trafiğine açık tutuluyor.

Çalışmalar sırasında bölgeden geçmek isteyen araç sürücüleri ve yayaların, 03.30-04.30 saatlerinde Yeni veya 'nü kullanmaları gerekiyor.

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Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı
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