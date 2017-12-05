Minibüsten kaçırılan kız bulundu

Mersin'de, bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir adreste buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Bu arada, üniversitesi öğrencisi genç kız, ailesine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zelal Topçul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın bir anda olduğunu ve kendisinin de yaşanılanları anlamadığını söyledi.

"5 YILDIR SEVİYORMUŞ"

Kaçıran şahsın akrabası olduğunu belirten Topçul, şöyle devam etti:

"5 yıldır da beni seviyormuş. Yani böyle bir şeyi istemeden yaptığını düşünüyorum. Pişman olmuştur. Büyük bir hata yaptı. Keşke yapmasaydı. Annemin, babamın, amcamın göz yaşına değmedi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu kadar cesaretli olacağını beklemiyordum. Bu kadarını yapacağını kestiremiyordum. Şu anda iyiyim çok şükür babam, amcam yanımda. Polislere teşekkür ediyorum. Hiçbir zarar vermediler, gittiğim gibi geri geldim. Çok iyiyim."

Baba Yusuf Topçul da en büyük mutluluğu yaşadığını, kızlarının sapasağlam bulunduğunu kaydetti.

Tüm polis ekiplerine teşekkür eden Topçul, "Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Onlar cezasını bulurlar. Adalete güveniyoruz. Gereken neyse yapılır. Tüm amirlerimize teşekkür ederiz. Yardımcı oldular." dedi.