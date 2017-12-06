  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Acılı anne, son kez kızının yüzünü görmek istedi, tabut açıldı

Acılı anne, son kez kızının yüzünü görmek istedi, tabut açıldı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 17:06
Acılı anne, son kez kızının yüzünü görmek istedi, tabut açıldı

'ın Muratlı ilçesinde aynı fabrikada çalıştığı ’ın sokak ortasında başına tek el ateş ederek katlettiği 19 yaşındaki ’ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yazmalı tabutta kızının yüzüne son kez bakan anne , "Ay benim güzel yavrum. Kalk be Ayşem, annem. Sana kıyan o eller kırılsın. Sen benim meleğimdin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Muratlı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan , dün sabah Kazımdirik Mahallesi'nde oturduğu evinden iş yerine gitmek için çıktı. Saat 08.30 sıralarında yanına gelen aynı fabrikada çalışan , genç kızın başına tek el ateş ederken babası ile birlikte kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Öztürk'ün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesi ardından ailesi tarafından alınarak Muratlı ilçesine getirildi. En sevdiği yazması tabutuna konulan genç kız, helallik için baba evine götürüldü. Ayşe Öztürk'ün tabutunun cenazearacından indirildiği sırada feryatlar yükseldi.

'SON KEZ YÜZÜNÜ GÖRDÜLER'

Baba Raşit, anne kızlarının son kez yüzünü görmek için tabutun açılmasını istedi. Kızının yüzünü gören anne Sevim Öztürk, "Ay benim güzel yavrum. Kalk be Ayşem annem. Sana kıyan o eller kırılsın. Sen benim meleğimdin. Güzel yavrumdun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Acılı baba Raşit Öztürk da kızının tabutuna sarılarak, "Babam benim ah güzel nasıl kıydılar sana?" diyerek gözyaşı döktü. Evde okunan duanın ardından genç kızın cenazesi Kazımdirik Camii'ne getirildi. Genç kızın cenaze namazınaÿÿMuratlı Kaymakam Vekili Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ailenin yakınları genç kızın arkadaşları katıldı. Sokak ortasında öldürülen Ayşe Öztürk, daha sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'SUSMA HAKKINI KULLANDI'

Ayşe Öztürk'ün toprağa verildiği saatlerde, olaydan sonra ormanlık alanda babası Hamza İşcan ile birlikte yakalanan katil zanlısı , çelik yelek giydiren polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alpaslan İşcan'ın ifadesi için götürüldüğü Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullandığı, babası Hamza İşcan'ın ise psikolojik tedavi gördüğünü savunarak "Kullandığım ilaçlar nedeniyle hiç bir şey hatırlamıyorum" dediği ifade edildi.

CANİCE KATLETTİ

Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk ile aynı fabrikada işçiyken tanışan Alpaslan İşcan'ın genç kıza karşı platonik aşk beslediği, dönem dönem bu konuda rahatsız ettiği ve karşılık vermediği içinde öldürdüğü iddia edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acılı anne, son kez kızının yüzünü görmek istedi, tabut açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN