Acılı anne, son kez kızının yüzünü görmek istedi, tabut açıldı

Muratlı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, dün sabah Kazımdirik Mahallesi'nde oturduğu evinden iş yerine gitmek için çıktı. Saat 08.30 sıralarında yanına gelen aynı fabrikada çalışan Alparslan İşcan, genç kızın başına tek el ateş ederken babası Hamza İşcan ile birlikte kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Öztürk'ün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesi ardından ailesi tarafından alınarak Muratlı ilçesine getirildi. En sevdiği yazması tabutuna konulan genç kız, helallik için baba evine götürüldü. Ayşe Öztürk'ün tabutunun cenazearacından indirildiği sırada feryatlar yükseldi.

'SON KEZ YÜZÜNÜ GÖRDÜLER'

Baba Raşit, anne Sevim Öztürk kızlarının son kez yüzünü görmek için tabutun açılmasını istedi. Kızının yüzünü gören anne Sevim Öztürk, "Ay benim güzel yavrum. Kalk be Ayşem annem. Sana kıyan o eller kırılsın. Sen benim meleğimdin. Güzel yavrumdun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Acılı baba Raşit Öztürk da kızının tabutuna sarılarak, "Babam benim ah güzel nasıl kıydılar sana?" diyerek gözyaşı döktü. Evde okunan duanın ardından genç kızın cenazesi Kazımdirik Camii'ne getirildi. Genç kızın cenaze namazınaÿÿMuratlı Kaymakam Vekili Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ailenin yakınları genç kızın arkadaşları katıldı. Sokak ortasında öldürülen Ayşe Öztürk, daha sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'SUSMA HAKKINI KULLANDI'

Ayşe Öztürk'ün toprağa verildiği saatlerde, olaydan sonra ormanlık alanda babası Hamza İşcan ile birlikte yakalanan katil zanlısı Alpaslan İşcan, çelik yelek giydiren polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alpaslan İşcan'ın ifadesi için götürüldüğü Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullandığı, babası Hamza İşcan'ın ise psikolojik tedavi gördüğünü savunarak "Kullandığım ilaçlar nedeniyle hiç bir şey hatırlamıyorum" dediği ifade edildi.

CANİCE KATLETTİ

Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk ile aynı fabrikada işçiyken tanışan Alpaslan İşcan'ın genç kıza karşı platonik aşk beslediği, dönem dönem bu konuda rahatsız ettiği ve karşılık vermediği içinde öldürdüğü iddia edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.