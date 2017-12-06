Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

Bolu
'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar, İstanbul - Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı
'nda da gece boyunca etkisini sürdürdü.
TEM
ve D-100 yolu tamamen karla kaplandı. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi, kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında TEM'in Kaynaşlı Gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki rampada Ankara yönünde 3 TIR, kar nedeniyle yolda kaldı. Yol ulaşıma kapandı. Ankara yönüne giden araçlar Kaynaşlı Gişelerinden D-100'e yönlendirildi. Yaklaşık 15 dakika kapalı kalan yol, TIR'ların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.