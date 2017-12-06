Düzce'de okullar tatil mi? Düzce Valisi açıkladı!

Düzce'de okullar tatil mi? Düzce'de okullar tatil edilecek mi? soruları Düzce'de yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenciler tarafından yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı şehirde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, kentte dün etkisini gösteren ve gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Kaynaşlı ilçesinde, tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini kaydeden Vali Dağlı, "Şimdilik sadece Kaynaşlı ilçemizde eğitime ara verdik. Kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşın çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz." dedi.

Şimdilik sadece Kaynaşlı ilçesinde eğitime ara verildi günün ilerleyen saatlerinde Düzce'de okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Sabahın ilk saatlerinde Düzce'deki kar yağışı böyle görüntülendi...