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'de denize düşen bir kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 7.12.2017 06:48 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 06:49
İzmir'de denize düşen bir kişi hayatını kaybetti

Konak'ta 56 yaşındaki dengesini kaybederek denize düştü.

'in Konak ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'nde Alsancak Limanı yakınında deniz kıyısında oturan 56 yaşındaki bir anda dengesini yitirerek suya düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Karakaya'yı denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğulma sonucu öldüğü belirlenen Mehmet Karakaya'nın cesedi otopsi için İzmir Kurumu morguna gönderildi.

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İzmir'de denize düşen bir kişi hayatını kaybetti
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