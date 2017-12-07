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'de : 1 ölü

Giriş Tarihi: 7.12.2017 12:36
Mersin'de cinayet: 1 ölü

'in Anamur ilçesinde, evinin önünde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan Mahallesi Köçekler mevkisindeki evinin önünde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan (55) yaralandı.

Zanlı saldırı sonrası kaçarken, Çınar ise 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde uzun süre yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cüneyt Çınar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay sonrası araştırma başlatan jandarma ekipleri, Eyüp U'yu in zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlının yanında olayda kullandığı ileri sürülen av tüfeğinin de bulunduğu bildirildi.

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Mersin'de cinayet: 1 ölü
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