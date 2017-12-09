  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Aracıyla park halindeki 8 araca çarpıp kaçtı

Aracıyla park halindeki 8 araca çarpıp kaçtı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 08:56 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 08:58
Aracıyla park halindeki 8 araca çarpıp kaçtı

Üsküdar’da henüz kim olduğu belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü park halindeki 8 araca çarpmasının ardından aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Olay, Üsküdar Gazi caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazi Caddesi üzerinde hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 16 AJ 899 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 8 araca çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile park halindeki araçların bir kısmı hurdaya dönerken itfaiye ekipleri herhangi bir yangının meydana gelmemesi için araçlarda inceleme yaptığı görüldü.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, olay yerine çağrılan çekicilerin araçları kaldırmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çevrede çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracıyla park halindeki 8 araca çarpıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN