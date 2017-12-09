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'da '' oyunu!

Giriş Tarihi: 9.12.2017 10:51 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 11:04
Milli Piyango'da 'Nimet Abla' oyunu!

Vatandaşlar yılbaşı çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kurarken, ’de bazı bayilerinin gibi ünlü bayilerin kaşelerini bastırarak bilet sattıkları ortaya çıktı

İdaresi tarafından yılbaşı çekilişindeki büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlenirken, vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Ancak bazı işgüzar piyango bayilerinin sattığı biletlerin üzerine ünlü bayilerin kaşelerini bastığı ortaya çıktı.

BİLET GERÇEK, KAŞE SAHTE...

Yapılanın çok yanlış olduğunu vurgulayan Bayiler Başkanı Paşa Çakmak, "Burada sahte bilet satılması söz konusu değildir. Ancak ne yazık ki kaşe oyunuyla insanların hayalleriyle oynuyorlar. Sırf vatandaş daha çok bilet satın alsın diye kaşesi bastırıyorlar. Bilet gerçek ve kaşenin hiçbir etkisi yok. Daha fazla para kazanma hırsı nedeniyle böyle bir oyuna başvuruyorlar. Bu durum kabul edilemez. Vatandaşlar bu konuda çok dikkatli olsun. Sadece bulundukları şehre ait piyango biletlerini alsınlar" dedi." dedi.

Yeni Asır

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Milli Piyango'da 'Nimet Abla' oyunu!
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